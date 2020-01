Politie verspreidt foto van bombrief

De bombrief heeft een verdikking en bevat een explosief. Tot nu toe is niemand gewond geraakt. Wel liep een brief brandschade op, maar hij was niet ontploft. Deze brief belandde donderdag via een postsorteercentrum bij het CIB zelf. De post was eigenlijk bestemd voor een bedrijf in Maastricht, maar is daar niet aangekomen.

