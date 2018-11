Universiteit lijdt onder groeipijn

Jaarlijks wordt de onderwijskwaliteit onder de loep genomen door de Keuzegids. De redactie baseert zich op uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête (NSE), op het oordeel van de landelijke keurmeester NVAO en op prestaties van studenten.

Aan de UvA en de EUR begonnen afgelopen jaar respectievelijk 7658 en 7069 eerstejaars. Vorig jaar waren het er nog 7052 en 6686. In Amsterdam hebben volgens de Keuzegids vooral de massale economie-opleidingen last van ’groeipijn’. Met studentenaantallen boven de 800 barsten de collegezalen uit hun voegen.

Regelmatig geen tafels meer vrij

Studenten bedrijfseconomie Alex Sloep en Anne de Jong vinden het irritant dat er regelmatig geen tafels meer vrij zijn bij colleges, waardoor ze genoodzaakt zijn om met hun laptop op schoot te zitten. „De organisatie kan beter. Met tentamens zitten we vaak op andere locaties”, zegt Sloep. „De ene keer in Oost, de andere keer in Zuid. We moeten daarom goed in de gaten houden waar we precies heen moeten.”

Toch is niet iedereen ontevreden. „We zitten inderdaad met veel mensen op de opleiding, maar het onderwijs heeft er niet onder te lijden”, vindt eerstejaars student Ana Niculaita, die ook bedrijfseconomie doet. „Dat we ook college krijgen in de ArenA, Carré en het Operahuis zorgt voor de nodige afwisseling.”

Volgens medestudent Lukas Rischen gaat de UvA goed om met het ruimtegebrek. „De universiteit heeft het zo geregeld dat we iedere dag op één locatie les hebben, ook als we verschillende vakken hebben. De lessen zijn gewoon goed.”

„Wat de Keuzegids schrijft over de economieopleidingen verbaast ons zeer”, zegt een woordvoerder van de UvA. „We kijken altijd naar de uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête. Die zijn voor ons een belangrijk signaal. In die enquête zijn de verschillen tussen universiteiten heel klein. De opleidingen economie en bedrijfskunde zijn inderdaad gegroeid. Maar die studies scoorden juist hoger dan vorig jaar.”

Veel kritiek op docenten

Rotterdamse studenten zijn niet alleen ontevreden over de faciliteiten, maar hebben ook veel kritiek op docenten. Die zouden niet voldoende boven de stof staan, of zijn didactisch niet sterk. De laagst beoordeelde studie is rechtsgeleerdheid, met 1000 eerstejaars de grootste bachelor van het wetenschappelijk onderwijs. Het aantal eerstejaars aan die opleiding groeide afgelopen jaar met dertig procent.

Een woordvoerder van de EUR zegt dat de universiteit zo snel mogelijk de resultaten en de gebruikte methodiek van de Keuzegids gaat analyseren. Ook hij verwijst naar de NSE. „Daaruit blijkt dat EUR-studenten over het algemeen tevreden zijn met hun universiteit.” Over studentenaantallen zegt hij: „De afgelopen jaren hebben we inderdaad fors meer studenten gekregen, net als de andere universiteiten. Het vergt grote inspanningen om dan de studie-ervaring van studenten op peil te houden.”

Wageningen UR

Wageningen UR wordt het best beoordeeld. Ook deze universiteit is de afgelopen jaren flink wat groter geworden. Toch voelen de studenten zich er nog lang geen nummertje. Ze zijn positief over de inhoud van het programma en hun docenten.