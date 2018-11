NS lijft taxivervoer in

Dat bevestigt een woordvoerster. „Er is veel vraag naar aanvullende vervoermogelijkheden. Dat kan vaak goed met tram, bus, metro of ov-fiets, maar de taxi is op veel plaatsen de snelste maatoplossing. Dat breiden we nu uit naar 380 stations. Nieuw is dat er betaald kan worden met iDEAL. Vooraf registreren hoeft niet meer. Het gemak neemt daardoor toe.”

Hogere tarieven

NS opent hiermee de prijsaanval op de commerciële taxibranche, die vaak veel hogere tarieven in rekening brengt. De NS Zonetaxi kost de eerste twee kilometer zeven euro voor maximaal vier personen. Tot vier kilometer een tientje en zes kilometer dertien euro. Dat zijn standaardprijzen die overal gelden.

Reizigers kunnen maximaal drie personen extra meenemen. De taxi is via nszonetaxi.nl te boeken en rijdt van de eerste tot en met de laatste trein. Vanaf 3 december kunnen reizigers vooraf betalen met iDeal, waardoor het niet meer nodig is dat gebruikers zich vooraf registreren als lid van NS Zonetaxi.

NS werkt samen met mobiliteitsleverancier Transvision en brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer KNV. De ritten worden uitgevoerd door geselecteerde regionale taxiondernemers.

Critici vrezen dat deze enorme uitbreiding van de NS Zonetaxi een nieuwe taxioorlog kan veroorzaken. Maar KNV-directeur Hubert Andela is daar niet zo bang voor. „Het is een prima concept voor de ov-reiziger, zeker in de regio. Iedere taxi-ondernemer mag meedoen. Vaste prijzen onder het maximum metertarief worden steeds vaker gehanteerd. Ik voorzie hier geen gedoe over. Het geeft het taxivervoer in het ov juist een push”, zegt hij.

Dorpen

NS benadrukt ook de grote voordelen voor treinreizigers in dorpen, vooral buiten de spitsuren. „We willen door heel Nederland goed bereikbaar zijn voor de 1,3 miljoen mensen die dagelijks van onze stations gebruikmaken. Het voor- en natransport hoort er onlosmakelijk bij, van de vroegste tot de laatste trein. Dat rollen we uit”, aldus de zegsvrouw.

NS wil zoveel mogelijk producten en diensten in het ov centraliseren in één (betaal)loket, zodat reizigers het hele traject in dezelfde hand kunnen houden.

Directeur Freek Bos van reizigersvereniging Rover is een voorstander. „Reisonderdelen moeten naadloos aan elkaar worden gekoppeld. De zonetaxi is wat ons betreft een brede aanvulling”, meent hij.

Het zal er volgens Bos voor zorgen dat meer mensen gaan kiezen voor het ov. „Ook al kost zo’n NS-taxi wat meer dan bus, tram of metro, het betekent voor veel reizigers wel het Ei van Columbus, bijvoorbeeld als ze zware bagage bij zich hebben of gelijk naar huis willen, zonder te hoeven wachten. Daar betalen velen graag voor. Het blijft een vrije keuze.”