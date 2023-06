Controversieel voorstel VK: Britten krijgen voorrang op migranten in zoektocht naar woning

Volgens de krant The Times werkt de regering aan plannen om Britten extra punten te geven als het gaat om het vinden van een woning in een van de talloze council estates (volkshuisvesting).

In het verleden werd er vooral gekeken naar het feit of mensen dakloos waren, of dat ze in overbevolkte woningen terechtkwamen. Het kwam er feitelijk op neer dat immigranten een voorkeursbehandeling kregen. In sommige delen van Londen werd meer dan 40 procent van de sociale woningbouw vergeven aan immigranten. Voor heel Engeland geldt dat een op de tien van dit soort woningen aan niet-Britten wordt verstrekt.

In het Verenigd Koninkrijk geldt, zoals in de meeste landen, een puntensysteem waaruit kan worden opgemaakt wie het meeste recht heeft op een gesubsidieerde woning. De vraag ernaar is immers groot. Volgens The Times wachten meer dan 1,2 miljoen huishoudens op een sociale woning.

Extra punten

Britten krijgen volgens de plannen van de Britse regering extra punten als het gaat om het vinden van een betaalbare woning. Het is niet de bedoeling om immigranten buiten te sluiten, aldus een anonieme regeringsvertegenwoordiger in The Times. „Maar sociale woningen zijn slechts beperkt beschikbaar. Het is daarom terecht dat we prioriteit geven aan Britten. We blijven openstaan voor migranten die een bijdrage willen leveren aan ons land. Maar we hoeven ze geen voorkeursbehandeling te geven.”

Het voorstel is controversieel. The Times citeert een bestuurder van een volkshuisvestingsorganisatie. „Als je Britten hoger op de lijst plaatst, betekent het dat anderen, die een hogere nood hebben, worden genegeerd”, aldus Polly Neate van de organisatie Shelter.

Op de website van The Times klinkt echter vooral instemming met de plannen. ’Migranten kunnen prima in de vrije sector een woning vinden’, aldus een lezer. ’Waarom is het nieuws dat Britten voorrang krijgen voor Britse woningen?’, vraagt een ander zich af. ’Waarom is dat niet standaard?’

Niet nieuw

Het tekort aan gesubsidieerde woningen is niet nieuw. Het bestaat feitelijk sinds de dagen van Margaret Thatcher, die veel sociale huurders in staat stelde om hun woningen te kopen. Die maatregel was uitermate populair, maar heeft ervoor gezorgd dat de huren in de private sector sterk stegen en dat er een tekort kwam aan goedkopere woningen.

Het beleid van de regering helpt niet. Michael Gove, minister van Volkshuisvesting, maakte afgelopen jaar nog een einde aan voorschriften waarbij een deel van nieuwbouwprojecten uit sociale woningbouw moest bestaan. Dit gebeurde onder druk van ontwikkelaars voor wie dit soort woningen minder lucratief zijn.

In het Verenigd koninkrijk werden afgelopen jaar 200.000 nieuwe woningen gebouwd; 60.000 daarvan waren ’betaalbaar’, maar slechts 14.000 behoorden tot de sociale woningbouw. De vraag naar gesubsidieerde woningen zal nog jaren aanzienlijk groter blijven dan het aanbod.