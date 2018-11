Afrijden in 2019 duurder

Ook het theorie-examen gaat in prijs omhoog. Deelnemers betalen straks €33 en dat is €1,50 duurder dan nu het geval is. Ook mensen die een gezondheidsverklaring moeten overleggen betalen met €37,80 zo’n drie euro meer.

Vorig jaar stegen de prijzen nog slechts met 1,5 procent, maar volgens het rij-exameninstituut heeft de forsere stijging voor 2019 te maken met „de nieuwe marktconforme cao, stijging van de pensioenpremie en toename van het aantal nader te beoordelen gezondheidsverklaringen.”