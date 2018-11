Minister: deal rustgevend voor handel

Sigrid Kaag. Ⓒ DIJKSTRA BV

DEN HAAG - Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) bestempelt de jongste ontwikkelingen rond de Brexit als rustgevend. „Het is heel belangrijk dat er een deal is”, aldus Kaag in het tv-programma Pauw. Zij reageerde op het akkoord in het Britse kabinet over het concept-verdrag voor het Britse vertrek uit de Europese Unie.