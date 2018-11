Airbnb: nieuwe afspraken

Dat zegt de Nederlandse Airbnb-topman Pieter Guldemond in een exclusief gesprek met De Telegraaf. „Het is een spannende week”, zegt Guldemond. Morgen zit hij voor het eerst om tafel met wethouder Laurens Ivens om te onderzoeken of een nieuwe succesvolle samenwerking tussen Airbnb en de gemeente Amsterdam opgezet kan worden.

Op 1 januari 2017 trad een nieuwe overeenkomst tussen de gemeente en de Amerikaanse multinational in werking. Die eindigt op 1 januari 2019. Een van de belangrijkste doelen was om illegale verhuur te voorkomen en aan te pakken. Airbnb gaf daarom regelmatig cijfers aan de gemeente en blokkeerde woningen die langer dan 60 dagen per jaar (aan maximaal vier personen) verhuurd worden. Ook draagt Airbnb toeristenbelasting (zo’n 17 miljoen euro vorig jaar) af aan de gemeente. Eerder liet wethouder Ivens aan de raad weten dat de afspraken met Airbnb ’hun vruchten afwerpen.’ „Het aantal huizen dat voor meer dan zestig dagen wordt verhuurd, neemt af en de groei van het aanbod van vakantieverhuur via Airbnb is gering.”

Hoewel tussen Amsterdam en Airbnb was afgesproken dat soortgelijke afspraken ook gemaakt moeten worden tussen andere vakantieverhuurbedrijven (zoals Wimdu, Expedia), is daar nog niet veel van terechtgekomen.

Wel werden afspraken gemaakt tussen Amsterdam en Booking.com, ook een van de aanbieders van vakantiewoningen in de hoofdstad.

