Racefans vertrappen tuinplantjes in Scheveningen

De coureurs van de Red Bull Knock Out moesten op het strand een loodzwaar parcours afleggen. Ⓒ ANP

DEN HAAG - In Scheveningen is zoute zeelucht en het geluid van klotsende golven inmiddels weer in de plaats gekomen van benzinelucht en ronkende motoren, maar omwonenden zitten wel met een vervelend ’aandenken’ aan de strandrace Red Bull Knock Out: vertrapte plantjes in de duintuinen. D66 wil herhaling in de toekomst voorkomen.