’Vraag je goed af of ivf homostellen in belang donorkind is’

Twee papa’s, waarvan één biologische, en geen mama. Het kind wordt geacht later geen problemen te hebben met de vraag wie hij eigenlijk is, redeneert prof. dr. Hoksbergen. Ⓒ 123rf

Goed nieuws voor homostellen die via een draagmoeder een kind willen krijgen: net als heteroparen kunnen ze vanaf volgend jaar terecht bij Nederlandse ivf-klinieken. Maar is dat vanzelf ook goed nieuws voor het kind? René Hoksbergen, emeritus hoogleraar Adoptie, is hier uitgesproken over in zijn betoog.