A2 bij Echt weer vrijgegeven na ongeval met suikerbieten

ECHT - De A2 bij het Limburgse Echt is in beide richtingen vrijgegeven voor het verkeer. Dat heeft Rijkswaterstaat laten weten. Donderdag vroeg in de ochtend kwam een vrachtwagen door een aanrijding met enkele auto’s op zijn kant terecht en kwam een lading suikerbieten op de rijbanen terecht.