Advocaat Stormy opgepakt om ’huiselijk geweld’

Het incident gebeurde in een appartement in Los Angeles. Amerikaanse media meldden woensdag in eerste instantie dat zijn echtgenote, met wie hij in scheiding ligt, het vermeende slachtoffer in de zaak was. Later berichtte TMZ dat het gaat om een andere vrouw. Zij zou zich bij de politie hebben gemeld met zwellingen, bloeduitstortingen en rode plekken in het gezicht.

Avenatti ontkent in een verklaring dat hij fysiek geweld heeft gebruikt. Volgens hem zijn de beschuldigingen een poging zijn reputatie te schaden. Ook zijn vrouw, die heeft aangegeven niet het slachtoffer te zijn, laat weten dat Avenatti nooit gewelddadig tegen iemand is geweest.

Avenatti kreeg bekendheid als juridisch adviseur van pornoactrice Stormy Daniels die beweert affaires met Trump te hebben gehad. Ook stond hij Julie Swetnick bij, een van de vrouwen die opperrechter Brett Kavanaugh beschuldigde van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Trump noemde Avenatti op Twitter al eens „tuig” en een „derderangs advocaat” die uitblinkt in valse beschuldigingen.