28 miljoen geboden voor parel van Marie-Antoinette

Een ketting met edelstenen en een enorme, peervormige natuurlijke parel, ravissante broches met diamanten en Birmese robijnen en een ring met daarin een haarlok van de koningin verwerkt. De topstukken uit de collectie die het veilinghuis in Genève onder de hamer deed, kwamen uit de juwelendoos van Marie-Antoinette. De overige snuisterijen die werden geveild waren van andere leden uit de familie Bourbon-Parma. Zo kon er worden geboden op een met saffier en robijnen ingelegde onderscheiding van Louis Antoine de Bourbon, zoon van de Franse koning Karel X.

Het collier van de koningin heeft een geschatte waarde van tussen de 900.000 en 1,8 miljoen euro, haar parel en oorhangers moeten zo’n twee ton opbrengen. Sotheby’s spreekt van de ’veiling van de eeuw’, omdat elk sieraad een geschiedenis met zich meedraagt en alle juwelen getuigen van vakmanschap. Sommige stukken zijn nooit te zien geweest voor het publiek.

De modebewuste koningin, die dikke lagen make-up en een torenhoog kapsel droeg, was dol op kettingen, oorbellen en broches. Ze showde haar bezittingen graag op feesten. Terwijl het land bijna bankroet was, gaf Marie-Antoinette veel meer dan de toelage die ze kreeg uit aan ’bijoux’, kleermakers en dure meubels. Haar bijnaam werd ’Madame Tekort’, echtgenoot Lodewijk draaide uiteindelijk altijd op voor de rekeningen.

Tijdens de Franse Revolutie werd de koninklijke familie weggehaald uit Versailles en ondergebracht in Parijs. Toen Lodewijk en Marie-Antoinette met hun kinderen probeerden te vluchten, werden ze opgepakt en opgesloten. De koning werd op 21 januari 1793 onthoofd, zijn vrouw op 16 oktober.

Voor de vluchtpoging had de koningin haar sieraden naar Brussel gestuurd, van waaruit ze naar familie in haar geboorteland Oostenrijk werden gebracht. De enige uit het gezin die de revolutie overleefde, was dochter Marie-Thérèse. Zij werd in december 1795 vrijgelaten, waarna ze naar Wenen vertrok. Daar kreeg ze de juwelen terug van de keizer.