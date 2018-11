Topadviseur overgeplaatst na beklag Melania

Melania zou zich slecht behandeld voelen door Ricardel, die werkt onder nationale veiligheidsadviseur John Bolton. De spanning zou samenhangen met de Afrika-reis van de presidentsvrouw. Het kantoor van de first lady stelde in een verklaring dat Ricardel „niet langer een eervolle positie in dit Witte Huis verdient.”

Volgens The Washington Post botst Ricardel vaker met medewerkers. Welke functie ze krijgt, is niet bekendgemaakt.