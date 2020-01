Wat weten we tot nu toe over de fatale crash van Kobe Bryant?

Vooralsnog is er weinig duidelijk over de oorzaak van het ongeval. De officiële luchtvaartinstanties onderzoeken het drama en zullen op een later tijdstip met hun conclusies komen.

Wel is volgens de LA Times duidelijk dat het op het moment van de crash zeer mistig was in de heuvels rond het Californische plaatsje Calabas. De krant meldt dat de lokale politie alle helikopters die ochtend aan de grond hield in verband met de weercondities. Pas later in de middag mochten de heli’s de lucht weer in.

Defect

Kurt Deetz, een helikopterpiloot die vaak met Bryant vloog, bevestigt dat de omstandigheden gevaarlijk waren. De piloot denkt dat het weer dan ook een rol heeft gespeeld bij de crash. „De kans dat er sprake is geweest van een technisch defect bij een van de motoren acht ik zeer klein”, aldus Deetz.

Afgaand op de openbare data die beschikbaar zijn, denkt Deetz dat het toestel erg snel vloog op het moment van de crash: zo’n 250 kilometer per uur. De heli zou op het moment van de crash nog zo’n 350 liter brandstof aan boord hebben gehad. Ooggetuigen van de tragedie spraken van een grote vuurbal na de crash.

Dochter

Bij de vliegramp kwamen negen inzittenden om het leven, onder wie ook Bryants dochter Gianna Maria Onore, bekend als GiGi. Ze was 13 jaar. Wie de andere inzittenden zijn, is nog niet bekendgemaakt. Nog niet alle lichamen zijn geborgen.

De autoriteiten hebben laten weten dat de volledige berging waarschijnlijk enkele dagen gaat duren. De brokstukken en lichamen liggen op een afgelegen heuvel die voor reddingsdiensten niet eenvoudig te bereiken is. Het gebied is door de politie hermetische afgesloten om te voorkomen dat belangstellenden de rampplek proberen te bezoeken.

Volgens de LA Times vertrok de heli met Bryant, een Sikorsky S-76B gebouwd in 1991, zondag lokale tijd om 09.06 uur vanaf John Wayne Airport. De heli vloog naar het noorden over LA, via Boyle Heights, langs het Dodger Stadium en over Glendale.

Royals

De helikopterproducent Sikorsky heeft in een reactie laten weten volledig mee te werken aan het onderzoek. Volgens Amerikaanse media wordt het toestel veel gebruikt bij reddingswerkzaamheden, maar doet het toestel ook vaak dienst als transportmiddel voor beroemdheden en zakenmensen. Zo vliegt ook de Britse koninklijke familie met het toestel.

Moederbedrijf Lockheed Martin kwam in 1977 met de populaire Sikorsky S-76. Wereldwijd vliegen vele honderden toestellen van het type. In tien landen wordt het toestel gebruik om het staatshoofd te vervoeren.

Fans brengen bij het Staples Center in Los Angeles een eerbetoon aan Kobe Bryant. Ⓒ Hollandse Hoogte

Kort voor 10.00 uur stortte de heli neer bij Las Virgenes Road in Calabas. Om 9.47 uur kwam de eerste melding binnen via alarmnummer 911. Brandweerlieden zagen dat na de crash een klein deel van het bos op de steile helling in brand stond. In totaal 56 hulpverleners doofden het vuur en zochten naar overlevenden.

De Federal Aviation Administration (FAA) en National Transportation Safety Board (NTSB) doen onderzoek naar de crash die een schok teweeg heeft gebracht in sportminnend Amerika.