LIVE | Duitsland verbiedt afsteken vuurwerk op grote pleinen vanwege corona

Duitsland verbiedt het afsteken van vuurwerk op grote pleinen tijdens de jaarwisseling. Verder gaan de autoriteiten de bevolking oproepen het gebruik dit jaar helemaal te vermijden, om de ziekenhuizen in deze coronatijd niet verder te belasten.

De regering in Berlijn en de zestien deelstaten zijn dit overeengekomen tijdens hun jongste overleg over de coronacrisis. Zij besloten verder de coronamaatregelen rond de feestdagen te versoepelen. Van 23 december tot uiterlijk 1 januari zijn bijeenkomsten in de nauwe familie- of vriendschapskring toegestaan voor maximaal tien personen, waarbij kinderen tot 14 jaar niet meetellen.

