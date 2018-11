Aydin C. kon ’uiterst dwingend’ optreden

De eis is gelijk aan wat het OM in eerste aanleg eiste, en wat de rechtbank in 2017 ook oplegde. Aydin C. was er niet bij om de eis aan te horen. Hij werd verplicht aangevoerd op de eerste dag waarop werd besproken waarvan hij wordt verdacht, maar deed er de hele dag het zwijgen toe. Het hof zag er daarna vanaf om hem weer te dwingen.

Aydin C. maakte er geen geheim van geen enkel vertrouwen te hebben in de rechtspraak, en „dit tunnelvisiehof.” Morgen zal hij wel het pleidooi van zijn advocaat Robert Malewicz bijwonen. Het OM wil dat hij ook de uitspraak op 14 december verplicht bijwoont.

Aydin C. ging volgens het OM „met een onnavolgbare kilheid en hardheid” voor zijn eigen belang, en verwoestte daarmee het leven van veel kwetsbare jonge meisjes. Hij deed zich voor als een meisje, en haalde zijn slachtoffers over om zich voor de webcam uit te kleden. Daarna chanteerde hij ze met de beelden. Ze moesten voor de webcam seksuele handelingen verrichten, anders zou Aydin C. de beelden verspreiden onder hun vrienden, familieleden en school. Ook perste hij enkele mannen af, die hij in de val lokte door zich voor te doen als jonge jongen.

Een vader van een slachtoffertje vertelde aan het hof hoe zijn dochter sindsdien geen mens meer vertrouwt. En ook de ouders liepen er een dreun door op, omdat ze hun kind in haar eigen slaapkamer niet konden beschermen tegen mensen als Aydin C. De slachtoffertjes, van wie er sommigen nog niet eens 10 jaar oud waren, voelden zich vernederd en bedrogen. Meerdere meisjes speelden serieus met gedachten aan zelfmoord, aldus de AG’s. Als ze dat uit wanhoop zeiden tegen Aydin C. , reageerde hij kil: „Your choice.”

Amando Todd

Amanda Todd, een van zijn vermeende slachtoffers, bezwijkt onder de druk van het vertoonde materiaal op internet. Voor die afpersing wordt C. later in Canada berecht.

De Canadese Todd toonde vlak voor haar dood in een hartverscheurende video haar verhaal met briefjes. Na haar overlijden werd het filmpje tientallen miljoenen keren bekeken. Er werden meerdere reportages over Todd gemaakt.

De aanklaagsters zeiden dat door de ,,ongekende wreedheid en kilheid" van C. meer meisjes hebben overwogen zelfmoord te plegen. ,,Ze waren ten einde raad, voelden zich vernederd en verraden. Niets was wat het leek, niemand was wie hij zei te zijn." C., die ontkent, sprak volgens het OM soms via twee aliassen met ze. Het ene alias perste af, het ander adviseerde.

Vrijdag komt de verdediging aan bod. Dan is C. erbij, heeft hij gezegd. De uitspraak is 14 december.