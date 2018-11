’Rutte stapt in pensioenberaad’

De kabinetten Lubbers en Kok hebben 14,91 miljoen euro aan het ABP onttrokken, wegens tekorten bij de overheid. Zorgt Rutte er nu voor dat dit van werknemers gestolen bedrag eindelijk eens terug wordt gestort in de ABPkas? Zodat de ABP zijn buffer terug krijgt met een voldoende dekkingsgraad en welvaartsvast is. Dit is tenslotte de gespaarde pensioenvoorziening van overheid en onderwijs en dus ook van Rutte zelf.

C. Hagenaar, Soest