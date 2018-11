’Veiligheid intocht waarborgen’

De zaak was aangespannen door de stichting Majority Perspective. Die eiste dat de landelijke intocht ontdaan moest worden van alle ’racistische kenmerken’. Zwarte Piet zou bijvoorbeeld volledig ongeschminkt moeten zijn, ook zonder roetvegen. De slag is verloren, maar als het aan bestuurslid Rogier Meijrink ligt, de oorlog zeker niet. Meijerink heeft bij de St Nicolaasintocht komende zaterdag een locatieverbod opgelegd gekregen, maar liet weten: ’Wat ik zaterdag ga doen houd ik als verrassing’. Dit is een uitspraak die mij totaal geen geruststelling geeft. Sterker nog, gezien ’alle media-aandacht die dat feest komende zaterdag gaat krijgen’ en veel van dit soort type actiegroeperingen (onder de radar) aanwezig zullen zijn, zou ik het dringend advies willen geven ’ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen’ om het veiligheidsniveau die dag te verhogen.

Mario Verhees, Asten