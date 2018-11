Met een creditcard kom je er niet meer in

Volgens Wallen-bewoner Mark van der Beer, een goed ingevoerde bron in de branche, is het een trend dat er meer met plastic wordt betaald in plaats van met contant geld. Vele sekswerkers hebben een betaalmachine waarop gepind kan worden: „Afgelopen jaar zijn steeds meer sekswerkers op de Wallen betalingen via creditcards gaan accepteren, waardoor financiële stromen inzichtelijker worden, en uitbuiting makkelijker bewezen kan worden, en bovendien veiliger is voor sekswerkers om zonder cash over straat te hoeven.”

De situatie is volgens hem vooral pijnlijk omdat EMS het enige creditcardbedrijf was dat betalingen in de branche wilde accepteren. Hij stelde de zaak vorige week aan de kaak en zegt dat sekswerkers gediscrimineerd worden vanwege hun beroep. Dat is volgens hem kwalijk, omdat vele sekswerkers vrijwillig en legaal hun werk uitvoeren.

Van der Beer: „Dit is niet alleen vervelend voor de sekswerkers die de machine hebben aangeschaft waar ze nu niets meer mee kunnen, maar ook voor de klant die steeds vaker alleen nog maar met credit card wil betalen omdat cash steeds meer verdwijnt. Bovendien heeft creditcardbetalingen accepteren een belangrijke functie in de acceptatie van sekswerk als legale bedrijfstak. Het maakt de branche transparanter, sekswerkers hoeven niet meer met grote geldbedragen op zak over straat en wellicht nog belangrijker, het helpt uitbuiting van sekswerkers tegen te gaan, doordat transacties te achterhalen zijn.”

Sekswerkers worden volgens de Wallen-bewoner nu gedwongen weer ouderwets te moeten overschakelen naar een complete cashbranche, wat volgens hem meer gevoelig is voor criminaliteit. „Feitelijk wordt hiermee de seksindustrie dus weer terug de criminaliteit in geduwd.”

Al jarenlang woedt er een strijd tussen banken en de seksindustrie.

Bij Proud, de vereniging van sekswerkers weten ze er over mee te praten. Een medewerkster zegt zowel van ING Bank als Triodos Bank verhalen te horen dat ze geen relatie willen aanknopen met sekswerkers. „Bij Triodos kunnen we geen rekening openen omdat we volgens hen dicht tegen de porno-industrie aanschurken. Maar wij zijn, net als zij, ook tegen uitbuiting. We gaan dan ook in bezwaar bij creditcardmaatschappij EMS tegen deze beslissing om sekswerkers uit te sluiten.”

Bij Proud zijn ze teleurgesteld in de houding van Triodos, omdat de bank zich juist profileert met maatschappelijke betrokkenheid. Proud had er daarom graag een rekening geopend, maar die werd geweigerd.

Ook ex-prostituee Metje Blaak zegt last van te hebben gehad van de weerzin van de Nederlandse banken om met een sekswerker in zee te gaan. „Bankiers zijn natuurlijk hele vervelende lui. Ik heb er ook mee te maken gehad. Dat ze niet wilden meewerken.”

Een getroffen escortbedrijf, dat voor het grootste deel van zijn inkomsten afhankelijk is van creditcardbetalingen, wilde desgevraagd niet meewerken aan dit verhaal in de krant. Via een advocaat werden we gesommeerd niet de naam van het bedrijf te delen in deze publicatie. „Het is uitgerekend een bedrijf waarover geen wanklank valt te melden”, zeggen ze bij Proud.

De creditcardmaatschappij die de stekker uit de relatie met de sekswerkers wil trekken, EMS (een dochterbedrijf van ABN Amro en het Amerikaanse First Data), laat weten de bezwaren van Proud en het escortbedrijf te hebben ontvangen. Over de reden van het stopzetten van de relatie met de sekswerkers vertelt EMS niets. „Wij gaan eerst met hen in gesprek voordat we de pers hierover te woord staan.”

"Betalen via kaart juist veiliger"

Van der Beer hoopt dat de politiek iets kan doen. In de Amsterdamse raad laten twee partijen alvast van zich horen. Bij de VVD zegt fractievoorzitter Eric van der Burg dat de seksbranche er juist belang bij heeft dat er zo min mogelijk met contant geld wordt gewerkt. „Dat vergroot namelijk de veiligheid van de sekswerkers. Maar de banken staan niet in de rij om een relatie met sekswerkers aan te knopen. Niet alleen om een rekening te openen, maar ook bij het krijgen van een hypotheek, wordt moeilijk gedaan. Hier moet aandacht voor komen, maar het is niet alleen een Amsterdams probleem. We moeten de burgemeester vragen eens met de minister te gaan praten hierover, want de maatschappij heeft er belang bij dat sekswerkers ook giraal kunnen werken.”

Ook D66 roert zich in het dossier. Raadslid Alexander Hammelburg zegt: „Het is een legaal beroep en sekswerkers zouden toegang tot digitale betaalsystemen moeten hebben. Zowel voor de veiligheid en de transparantie van betalingen is dit van groot belang.”

Een woordvoerder van Triodos zegt desgevraagd dat sekswerkers inderdaad geen klant kunnen worden. „Klanten in niet-duurzame sectoren sluiten we uit”, laat de zegsman weten.

„Dat is al jaren zo. We hebben een lijst van uitsluitingsfactoren.” Zo kunnen onder andere bedrijven in de bontindustrie, kernenergie, wapenindustrie, tabaksindustrie en commerciële schuldhulpverlening niet bij Triodos terecht.

ING Bank op zijn beurt zegt dat sekswerkers gewoon klant kunnen worden. „We kunnen klanten wel de vraag stellen waar het geld vandaan komt. Wellicht wordt dat als vervelend ervaren. Maar dat is een vraag die we alle klanten kunnen stellen.”

Van der Beer, die zelf een relatie heeft met een sekswerker, heeft zijn hoop gevestigd op de politiek en hoopt dat ze in beweging komen.

Volgens hem is het hoog tijd dat de seksindustrie geaccepteerd gaat worden in het betalingsverkeer. „Want zolang dat niet gebeurd, blijven de inkomsten uit de seksindustrie in het gewisse, waardoor sekswerkers moeite zullen blijven hebben om hun inkomsten aan te tonen om bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor een hypotheek, lening, appartement of verzekeringen.”