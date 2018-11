EU-president Tusk wil brexittop op 25 november

Een doorbraak werd woensdag bereikt nadat de Britse premier Theresa May de steun van haar kabinet leek te hebben verzekerd voor het principeakkoord dat uren ervoor tussen de Britse en EU-onderhandelaars was bereikt. Volgens Barnier is er „geen tijd meer te verliezen.”

De lidstaten hebben nu de tijd om de details van het akkoord te analyseren. Tusk zei te hopen dat er niet al te veel op- en aanmerkingen over zijn en dat de deal kan worden beklonken.

Tijdelijk EU-voorzitter Oostenrijk heeft voor maandag een bijeenkomst belegd van de EU-ministers voor Europese Zaken. Zij zullen het conceptakkoord bespreken en de top van 25 november voorbereiden. Minister Stef Blok zou sowieso al in Brussel zijn voor een vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken.

De Europese Commissie gaat met de lidstaten en het Europees Parlement nu ook verder werken aan de politieke verklaring die de basis moet worden voor de toekomstige (handels)relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Tusk wil dat die dinsdag af is. Hij prees Barnier met „het zeker stellen van de belangen van de 27 lidstaten en de EU in haar geheel.” „Anders zou ik niet voorstellen dit akkoord te formaliseren.”

Tusk zei het enthousiasme van May over het akkoord niet te delen. „De brexit is een lose-lose situatie en onze onderhandelingen gaan over het zoveel mogelijk beperken van de schade. Ik zal er alles aan doen om dit vaarwel voor alle partijen zo pijnloos mogelijk te maken.”