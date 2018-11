Toegewijde bezorger beroofd van fiets en boodschappen

Ⓒ Michel van Bergen

DRIEHUIS - Telegraaf-bezorger Sebastiaan Sterk is ernstig gedupeerd. Een onverlaat heeft de elektrische fiets van de 32-jarige Velsenaar gestolen, met in de krantentassen ook nog zijn boodschappen voor de hele week. Hij bezorgde toch zijn kranten in Driehuis, maar was te laat klaar. De toegewijde krantenman bracht al zijn 152 bezorgadressen een excuusbrief.