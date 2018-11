Vietnamezen rukken op in hennephandel

Vietnamezen manifesteren zich steeds nadrukkelijker in het hennepcircuit.

Vorig jaar diende voor de rechtbank Den Bosch de zaak Weerribben over de goed geoliede organisatie die hennep kweekte en verhandelde, bestaande uit eerste en tweede generatie vluchtelingen. De meeste verdachten behoorden tot dezelfde familie.

De hoofdverdachte runde op papier een ’tuinbedrijf’, wat in feite een winkel was waar artikelen gekocht kunnen worden voor de kweek van hennep. Ook in het bedrijfspand in Enschede waar de dodelijke schietpartij plaatsvond, zat zo’n ’tuinbedrijf’.

In 2016 waarschuwde korpschef Frans Heeres van Midden en West-Brabant al voor het oprukken van Vietnamese ’wietbendes’ en grof geweld dat te verwachten was als gevolg van rivaliteit met Nederlandse hennepcriminelen. Ronduit stuitend is dat de criminelen veelvuldig kinderen inzetten om de wiet te verzorgen en te knippen.

