May ziet kabinetsleden weglopen na akkoord

Behalve Raab kondigden ook minister Esther McVey (Arbeid en Pensioenen) en de onderministers Suella Braverman (brexitzaken), Shailesh Vara (Noord-Ierse zaken) en Anne-Marie Trevelyan (Onderwijs) hun vertrek aan.

Britse media speculeren ondertussen op een opstand binnen de Conservatieve partij van May.

May kreeg woensdagavond na urenlang beraad haar kabinet achter zich wat betreft het akkoord met de EU over de brexit. Maar meteen waren er al berichten dat zeker tien leden van het kabinet het er niet mee eens waren.

Jim Wells, een parlementslid van de Noord-Ierse partij DUP, de gedoogpartner van de conservatieven in het Britse parlement, zegt dat de brexitdeal „dood” is. „Wat absoluut duidelijk is, is dat de deal dood is en Theresa May de kerst niet gaat halen als minister-president van het Verenigd Koninkrijk.”

Lagerhuis debatteert over brexit-deal

In het Britse Lagerhuis is het belangrijke debat begonnen over het akkoord dat de Britse regering en de EU hebben gesloten over de brexit. Theresa May begon het debat met een verklaring.

"We kunnen kiezen voor het best onderhandelbare akkoord"

„De keus is helder: we kunnen kiezen voor een vertrek zonder akkoord, we kunnen riskeren dat er helemaal geen brexit komt en we kunnen er voor kiezen ons te verenigen en het beste akkoord te steunen dat onderhandeld kan worden”, sprak de geplaagde eerste minister.

Door het vertrek van twee ministers en drie onderministers donderdag is May nog zwaarder onder druk komen te staan.

Exit Brexitminister

Dominic Raab Ⓒ EPA

Dominic Raab kan zich niet vinden in de afspraken over Noord-Ierland in het akkoord over de brexit met de EU, zo liet hij donderdag weten. Volgens Raab zijn de afspraken „een gevaar voor de integriteit van Groot-Brittannië.”

„Ik kan niet naar eer en geweten de ontwerp-brexitovereenkomst van het Verenigd Koninkrijk met de EU steunen”, vertelde Raab tegen de BBC.

Raab leidde namens zijn land de afgelopen maanden onderhandelingen over een vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie met EU-onderhandelaar Michel Barnier. In juli van dit jaar werd hij na het vertrek van David Davis benoemd in de functie minister die verantwoordelijk is voor de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Waarom hij precies is opgestapt na een deal die hij zelf met de EU heeft bereikt, is nog onduidelijk.

Tien leden oneens met May

