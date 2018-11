Het huis van Nicole ging in vlammen op: het is nu een stinkend hol

Dat het juist Nicoles gezin zou treffen, had ze nooit verwacht. "Wij waren altijd overdreven bezig met brandpreventie. Overal in huis waren rook- en CO2-melders, blussers en dekens. Ook lieten we nooit ’s nachts een oplader in het stopcontact zitten."

SCHUDBARE SNEEUWBOL

Maar alle preventie mocht niet baten. In alle waarschijnlijkheid is de brand ontstaan door haar dochters schudbare sneeuwbol. De zon zou via de bol een vel papier in de brand hebben gezet. "Maar dat er zoveel rookmelders in de woning aanwezig waren is achteraf gezien wél mijn redding geweest."

Het gebeurde afgelopen donderdag. "Ik was in de woonkamer aan het telefoneren toen ik ineens loeihard het brandalarm boven hoorde gaan. Ik rende naar boven, trok de tussendeur open en zag de hele verdieping al vol zwarte rook staan.

IN PANIEK

Op dat moment hoorde ik in mijn hoofd een stemmetje met wat ik ooit in een training heb geleerd: 'Nooit de rook inademen, want dan ga je neer.' Met ingehouden adem rende ik terug naar beneden en belde 112.

De telefoniste probeerde uit te leggen wat ik moest doen, maar ik raakte vervolgens enorm in paniek en kreeg een black-out. Blijkbaar schreeuwde ik heel hard. Ook al kan ik me daar niets van herinneren. Gelukkig hoorde mijn buurvrouw mijn geschreeuw en is naar ons huis gerend.

IN SHOCK

Zij heeft toen de stoppenkasten uitgezet, alle deuren dicht gedaan en mij naar buiten gebracht. Mijn man was in de buurt dus die kon snel komen. Van alle brandweerwagens, politie en dorpsbewoners heb ik niets meegekregen. Ik heb drie kwartier in shock in de ambulance gelegen.

Toen we de volgende dag naar binnen liepen en onze spullen zagen, of in ieder geval wat er van over was, kwam het alsnog keihard binnen. Huilend liep ik achter de brandweerman aan. Alles was zwart, gesmolten en er hing een intense brandlucht. Wat ooit ons prachtige huis was, is nu een donker, stinkend hol."

NET GERENOVEERD

Het crue is dat het gezin net het hele huis had gerenoveerd. "Afgelopen zomer waren we net klaar met de beneden- én bovenverdieping. Mijn man heeft heel veel zelf gedaan: alles gestuukt, nieuwe ramen gezet en alles mooi geschilderd. Alles is voor niets geweest. We kunnen weer opnieuw beginnen."

Het gezin woont in een klein dorp in Noord-Holland en de dorpsbewoners rukten massaal uit om te helpen. "Ik ben overweldigd door alle liefde die we krijgen. Het zijn niet alleen de woorden, maar ook de daden die ons helpen. Zo fietste een dorpsgenoot vanmiddag langs om een gekochte broek en trui voor Maikel te brengen. Zo lief!

WOONRUIMTE

En ook de kinderen zijn overladen met (tweedehands)kleding, speelgoed en knutselspullen. Gelukkig beseffen de meisjes volgens mij nog niet helemaal wat er is gebeurd, want de oudste vroeg net wanneer we weer naar huis gaan. Maar dat zal helaas nog maanden gaan duren."

In de tussentijd kan het gezin in een woonruimte die door dorpsgenoten is gevonden. Het stel wil graag nog wel oproepen dat iedereen goed hun rookmelders moet nakijken. "Want de rookmelder heeft er wel voor gezorgd dat ik naar boven liep. Anders had ik het wellicht niet overleefd."

Hier in het dorp zijn de rookmelders al uitverkocht en overal waar ik in huis was, zag ik de melders op tafel liggen. Nou, dan heeft het in ieder geval iets van nut gehad."

