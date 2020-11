Mogelijke gijzeling: ’Tientallen medewerkers gamebedrijf vast op dak van kantoor’

De politie zoekt uit wat er precies aan de hand is. Tal van agenten staan paraat op straat. Ze zijn gewapend en willen mogelijk een doorbraak forceren bij de ingang van het pand. Het is niet duidelijk of en hoeveel mensen er binnen zijn. Ook ambulances en legervoertuigen melden zich op St-Laurent Boulevard.

Ordediensten buiten bij het kantoor van gameontwikkelaar Ubisoft. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Media

De autoriteiten hebben het gebied groots afgezet en roepen mensen op om weg te blijven, aldus lokale media. De politie bevestigt vrijdag nog niet of het om een gijzeling gaat.

Ubisoft is vooral bekend van de games Assassin’s Creed en het jaarlijks terugkerende Football Manager. Het hoofdkantoor van de gameontwikkelaar staat in de Franse stad Montreuil.

Later meer.