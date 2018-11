Mysterie rond Chinees vliegtuig op Schiphol opgelost

Het vliegtuig was onderweg was van Shanghai naar Parijs, maar week op het laatste moment uit naar Schiphol. Daar werd de kist uren aan de grond gezet. De passagiers kregen niets te horen en een opstandje dreigde aan boord.

Uitwijken

Uiteindelijk vertrok het toestel even na elf uur richting Parijs en is daar ook geland. Passagier Chris Leenders vroeg zich vanmorgen, al wachtend in het toestel op Schiphol ’wat er werkelijk aan de hand is. We moesten plotseling uitwijken naar Amsterdam en tasten in het duister waarom. Ik heb inmiddels contact gelegd met de marechaussee, die zitten ook in hun maag met de situatie.’

Op de vluchtbeelden is te zien dat het vliegtuig bij Parijs (de eindbestemming) plots uitweek naar Amsterdam Ⓒ Flightradar

Aan boord liepen de gemoederen langzaam op. Leenders: ,,Er zijn heftige discussies. We mogen het vliegtuig niet uit, en zitten dus al vele uren vast. Niemand weet wat er gaat gebeuren, en vooral wanneer. De bemanning kan er waarschijnlijk ook niks aan doen, maar er moet wel snel iets worden gedaan voor de situatie uit de hand loopt.”

Uiteindelijk vertrok het toestel dus. Zonder verdere uitleg wat nu de oorzaak was.

Gerucht

China Eastern Airlines was niet bereikbaar voor commentaar, maar Leenders meldde vanuit de cabine dat de piloot mogelijk geen zogeheten K3-training zou hebben ondergaan, wat inhoudt dat hij niet is bevoegd om in mist te landen. ,,Zeer ernstig als dit klopt, want dan worden passagiers dus met zo'n piloot opgezadeld op een intercontinentale vlucht"