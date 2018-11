Blok: heel spannend of May het redt

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken (VVD). Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het is „heel spannend” of de Britse premier Theresa May het gaat redden. Dat zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Twee bewindslieden van het kabinet van May zijn afgetreden omdat zij het oneens zijn met het concept-akkoord over de brexit.