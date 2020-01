Medewerkers universiteit Groningen sluisden 1,2 miljoen weg

Tegen de drie, die allemaal verbonden waren aan de letterenfaculteit, zijn volgens het bestuur „arbeidsrechtelijke maatregelen” genomen. Een van hen is ontslagen. Ook is aangifte gedaan van subsidiefraude en valsheid in geschrifte.

Vorig jaar maart schorste de universiteit het drietal al, nadat er grote twijfels waren gerezen rond de financiering van de stichting Network on Humanitarian Action, die geen banden heeft met de RUG maar wel stond ingeschreven op het adres van de letterenfaculteit. De stichting was, buiten medeweten van de universiteit, opgericht om wetenschappelijke activiteiten te ontwikkelen voor een Europees universitair programma voor studenten die hulp willen bieden in crisisgebieden.