Meer tijd nodig voor besluit over migratiepact

Dat meldt een woordvoerder van het ministerie. ,,Er zijn veel aanvullende vragen gesteld, waar we nog druk mee bezig zijn. Ik verwacht niet dat we deze week op alle vragen een antwoord hebben’’, aldus de woordvoerder. Eerder werd verwacht dat vandaag een knoop kon worden doorgehakt.

Uit navraag blijkt dat er vanuit politieke partijen wordt gevraagd om het zekere voor het onzekere te nemen. Grootste angst is dat advocaten met het pact aan de haal gaan om rechten voor asielzoekers op te eisen, die zij anders niet in Nederland hadden gehad. Er wordt nu gevraagd om het Engelstalige pact volledig in het Nederlands te laten vertalen, zodat er echt geen onenigheid kan ontstaan over de interpretatie van de tekst.

Het lijkt staatssceretaris Harbers (Asiel) niet slecht uit te komen dat aanvullende vragen hem meer tijd geven om een knoop door te hakken. Nadat sommige andere West-Europese landen afhaakten voor het verdrag, twijfelen ook steeds meer partijen uit de Tweede Kamer over de afspraken over rechten van migranten. CDA en zijn eigen partij VVD twijfelen openlijk over risico’s van het pact dat volgende maand in Marrakesh wordt bekrachtigd. Ook de staatssecretaris zelf lijkt minder overtuigd van de positieve uitwerking van het pact dan een maand geleden. PVV, Forum voor Democratie, SGP en 50Plus roepen op het pact niet te steunen, ongeacht advies van juristen.