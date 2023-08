Dilan Yeşilgöz zoals verwacht de nieuwe lijsttrekker van de VVD

„Met elkaar en met onze ideeën voor Nederland, gaan we er alles aan doen om bij deze verkiezingen de grootste partij te worden”, zegt Yeşilgöz in een reactie.

Eerder leek het erop dat Yeşilgöz wel een tegenkandidaat zou krijgen, toen voormalig Kamerlid André Bosman zich meldde als kandidaat. Maar hij trok zich later terug omdat het hem niet goed leek voor de partij om het aan te laten komen op een lijsttrekkersverkiezing.

De politica wil Nederland „nog sterker en weerbaarder te maken, veiliger, welvarender en klaar voor de toekomst”, zei Yeşilgöz eerder toen haar kandidatuur bekend werd gemaakt. Ze was eerder een aantal maanden demissionair staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en Tweede Kamerlid.

Yesilgöz is in 1977 geboren in de Turkse hoofdstad Ankara, is van Koerdische afkomst en kwam op 8-jarige leeftijd naar Nederland. Ze was actief bij GroenLinks, SP en PvdA voordat ze bij de VVD belandde. Inmiddels wordt ze gerekend tot de rechterflank van die partij. Als Kamerlid stond ze ook al voor de harde aanpak van de misdaad.