’Ellende te wijten aan euro’

Het lijkt er op dat niet meer de vraag is of hij komt, maar wanneer. En deze ellende is te wijten aan de euro. Een munt die de valuta-noemer is geworden van landen en economieën die veel te verschillend zijn. Het is moeilijk in de toekomst te zien, maar het verleden geeft aan dat de euro eigenlijk een ten dode opgeschreven munt is. Leuk als rekeneenheid, maar verder volkomen waardeloos. En alle aangesloten landen hebben geen enkele valutapolitieke mogelijkheid meer om hun individuele economie aan te jagen of af te remmen. Weg wapens van inflatie, deflatie, revaluatie en devaluatie. En de vergelijking met bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar gaat volkomen mank. De dollar groeide in telkens nieuwe zich aansluitende staten, die op dat moment op nul begonnen, naar een sterke munt. De euro werd met een te hoge wisselkoers door de strot geduwd van een aantal landen die allemaal tevoren een eigen munt en een heel daarop gebaseerd systeem hadden. En de wisselkoersen lagen al jaren min of meer vast. Maar als de nood aan de man kwam had je nog een uitwijkmogelijkheid. Maar met die euro niet. Ik hoop dat Italië op tijd inbindt. Want als ze keihard zeggen dat ze eventuele boetes niet betalen, dan is er geen enkele dwang mogelijk. En dan blijkt weer dat de noordelijke leden van de EU voor de zuidelijke de rekening betalen.

R. Schulte, Helvoirt