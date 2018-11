Dakloze zat in oplichtingscomplot

Heel Amerika was ontroerd door Johnny Bobbit en zamelde spontaan 400.000 dollar in. Al snel werd duidelijk dat het geld vooral in de zakken verdween van het echtpaar dat het verhaal openbaar had gemaakt en een inzamelingspagina was gestart.

De volkswoede richtte zich dan ook al snel op Mark d’Amico en Kate McClure. NBC meldt nu in een nieuwe episode van deze soap dat de dakloze zelf ook in het complot zat.

Mark (39) en Kate (28) zitten achter tralies, maar John Bobbit is nog op de vlucht.

NBC heeft de aanklacht in handen. Daarin staat dat ze alle drie van misleiding, samenzwering en oplichting worden verdacht.

De foto die heel Amerika ontroerde: een dakloze geeft zijn laatste twintig dollar om een gestrand echtpaar te helpen. Ⓒ GoFundMe

McClure en D’Amico zetten november 2017 een GofundMe pagina op met het verhaal dat de drugsverslaafde dakloze Bobbit zijn laatste twintig dollar aan Kate gaf die gestrand was op een snelweg in de buurt van Phlidelphia.

In een paar weken schoot het inzamelbedrag op naar 400.000 dollar. 14.000 mensen maakten wat over. McClure vertelde aan iedereen die het maar horen wilde dat hij zo blij verrast was door de medemenselijkheid van de Amerikanen.

De eerste scheurtjes in het verhaal kwamen toen Bobbit naar de rechter stapte omdat hij zei dat het echtpaar geld achterhield. Het echtpaar riep toen ten overstaan van heel Amerika dat Johnny aan de drugs was en dat hij pas geld zou krijgen na een afkickkliniek. Volgens hen had hij op dat moment al 200.000 dollar gekregen.

De dakloze zei dat ’slechts’ 75.000 was overgemaakt. Vaststaat dat het niet echt bemiddelde stel een splinternieuwe BMW kocht, die later door de politie in beslag is genomen.