’Biden brengt deze maand bezoek aan Saudi-Arabië’

Biden was nog presidentskandidaat toen hij zei Saudi-Arabië te willen straffen voor de moord. Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden dat kroonprins Mohammed bin Salman verantwoordelijk was voor de dood van Kashoggi. Volgens The New York Times zullen Bin Salman en Biden elkaar in Riyad toch ontmoeten, samen met de leiders van onder meer Egypte, Irak en de Verenigde Arabische Emiraten.

Door de Russische invasie in Oekraïne en de sancties die de Verenigde Staten daarna tegen Rusland hebben afgekondigd, is Biden op zoek naar andere energieleveranciers. Saudi-Arabië beschikt over grote gas- en olievoorraden. Het oliekartel OPEC, waar Saudi-Arabië de officieuze aanvoerder van is, kondigde donderdag aan flink meer olie uit de grond te pompen.

Biden combineert zijn reis met de NAVO-top in Madrid van eind juni en een bezoek aan Israël.