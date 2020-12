Dijksma erft stad met flinke groeistuipen

De 49-jarige PvdA’er neemt het stokje over van partijgenoot Peter den Oudsten, die een half jaar waarnam na het plotse en betreurde vertrek van Jan van Zanen. De VVD’er nam na een half jaar in zijn tweede termijn de benen naar Den Haag.

Complimenten waren er in de halflege raadszaal ook voor Den Oudsten (69), die meteen vol aan de bak kon met de rellen in sommige wijken en die vertrekt in een lockdown. „Een roerige rit”, zei locoburgemeester Lot van Hooijdonk. „Een afscheid in het harnas en een invalbeurt om nooit te vergeten.”

’Centrum van Nederland’

Maar Utrecht gaat nu dus verder met Dijksma aan het roer van de stad, als derde vrouwelijke burgemeester. Bij haar verkiezing door de gemeenteraad op 10 november beloofde de ervaren bestuurder, die al op haar 23e als Kamerlid werd gekozen, zich voor langere tijd met haar gezin in Utrecht te settelen. Een woning heeft ze nog niet.

De ’Lieve Utrechters’ die ze in de raadszaal en online als 332e burgemeester toesprak, riep ze op de Utrechtse ’trots op het stadsie’ meer te laten zien, gezien de huidige groei(-stuipen). „Juist de geschiedenis van onze stad leert ons een wijze les: wees niet bang voor verandering! Maar zet deze naar je hand. We zijn het centrum van Nederland. Laten we ons ernaar gedragen.”

Woningen

Den Oudsten wees op het kruispunt waarop het gemeentebestuur staat wat betreft de schaalsprong en de woningnood. De komende twee jaar worden volgens hem beslissend voor de komende ’veertig, vijftig, zestig jaar’.

’Groeipijn’ voorziet ook commissaris van de Koning Hans Oosters. „Er komen veel woningen bij, dat is de bedoeling.” „De druk op de woningmarkt is groot”, sloot Dijksma de avond af. De zoektocht naar een geschikte koopwoning voor haar gezin wordt vervolgd.