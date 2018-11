Stadswacht krijgt bodycam

„Onze handhavers doen ontzettend belangrijk en goed werk voor de veiligheid van Rotterdammers. Zij zorgen ervoor dat de regels die wij met elkaar hebben, worden nageleefd zodat het fijn en prettig blijft in onze stad. Vanzelfsprekend is het dan ook van groot belang dat zij zo veilig mogelijk op straat kunnen werken.”

„Meestal lukt dat, maar soms ontstaan er onveilige situaties waarbij mensen die worden aangesproken op hun gedrag agressief worden en zo een bedreiging vormen voor de handhavers en eventuele omstanders.”

„De bodycams moeten voorkomen dat een situatie escaleert én als er geweld is gepleegd, geeft het ons goede bewijsvoering”, vertelt wethouder Bert Wijbenga (Handhaving), die vandaag de eerste bodycam aan het tenue van een stadswacht hangt.

Het is overigens niet de eerste proef die de gemeente uitvoert. „Een eerdere test door handhavers gaf overwegend positieve resultaten. De gemeenteraad heeft toen opdracht gegeven om een verlengde pilot uit te voeren”, vertelt woordvoerster Brigitte Moratis van Stadsbeheer.

De nieuwe proef loopt tot eind volgend jaar. Onder meer gaat gekeken worden naar de langetermijneffecten van bodycams op het gevoel van veiligheid van handhavers. Stadsbeheer onderzoekt ook hoe vaak opnames zijn gebruikt en voor welke doelen.

Na de pilot beslist het college van burgemeester en wethouders aan de hand van de onderzoeksresultaten of de bodycam standaard aan de uitrusting van alle handhavers zal worden toegevoegd.

In de eerste maanden worden vijftig stadswachten die werken op Rotterdam-Zuid en een aantal handhavers uit het bikersteam uitgerust met de camera’s.

„Op een later moment in de proef gaan ook de handhavers in de andere delen van de stad de bodycam uittesten. Het gaat hier overigens alleen om handhavers met opsporingsbevoegdheid”, zegt Moratis.

De stadswachten starten alleen met de opname als een situatie escaleert. „Daarbij geeft hij vooraf eerst een mondelinge waarschuwing. Als de persoon die de dreiging vormt niet kalmeert, start de handhaver pas de opname. De bodycam staat wel altijd stand-by en neemt op met een terugwerkende kracht van twee minuten”, zegt Moratis.

De beelden zijn met encryptie beveiligd en kunnen niet ter plekke worden bekeken of verwijderd.

„Na elke dienst worden de beelden automatisch opgeslagen op een beveiligde server waar een klein aantal geautoriseerde personen toegang toe heeft. Tenzij de opnames veilig zijn gesteld voor het afhandelen van een incident of klacht, worden ze na 28 dagen automatisch verwijderd.”

De politie kan gebruikmaken van de opnames voor opsporingsonderzoek. De beelden kunnen ook als bewijsmateriaal worden gebruikt in een rechtszaak.