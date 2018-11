Kick Out Zwarte Piet wil protesteren in Dokkum

De gemeente bekijkt welke mogelijkheden er zijn voor de demonstratie. De gemeente heeft vooralsnog geen andere aanvragen voor demonstraties binnengekregen.

Vorig jaar was Dokkum het decor van de landelijke intocht van de goedheiligman. Zogenoemde ’blokkeer-Friezen’ hielden toen tegenstanders van Zwarte Piet die op weg waren naar Dokkum tegen op de snelweg A7. Vorige week vrijdag legde de rechtbank de veroorzakers van de wegblokkade taakstraffen op tot 240 uur.

Kick Out Zwarte Piet heeft voor dit weekeinde acties aangekondigd in zeker achttien plaatsen bij de intochten van Sinterklaas. Het gaat onder meer om Den Haag, Rotterdam, Nijmegen, Groningen, Leeuwarden, Eindhoven en Willemstad (Curaçao).

Rotterdam laat weten dat zich demonstranten hebben gemeld om zaterdag bij de intocht hun mening te laten horen. Voor- en tegenstanders krijgen aparte vakken toegewezen. Ook in Groningen kunnen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet, waaronder Kick Out Zwarte Piet, in afgesloten vakken langs de route demonstreren, zo meldt de gemeente. Bij het officiële welkom van de Sint op het bordes van het Groningse stadhuis mag niet gedemonstreerd worden. Verder is ook bij de gemeente Leeuwarden een aanvraag van Kick Out Zwarte Piet binnengekomen.