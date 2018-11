Gevoelstemperatuur gaat naar MIN ACHT!

Er is dan wel zon en het blijft droog in het weekend, maar door de koude oostenwind lijkt het wel winter.

Vanaf vrijdag draait de wind naar het oosten. Daarmee wordt koude lucht vanuit Oost-Europa aangevoerd. De wind is meestal matig van kracht, 3 of 4 Bft, op de Waddeneilanden kan de wind met name zondag soms ook vrij krachtig zijn, 5 Bft, aldus Weerplaza.

Oostenwind

Het kwik ligt ’s middags weliswaar ruim boven nul, maar door de matige oostenwind voelt het al snel 3 tot 4 graden kouder aan dan het daadwerkelijk is. ’s Ochtends blijft de wind op de meeste plaatsen doorstaan, maar ligt de temperatuur op veel plaatsen in het binnenland tussen 0 en -2 graden. De combinatie van -2 graden en een matige oostenwind levert gevoelstemperaturen op tot -8 graden. Vooral zondagochtend kan het erg koud aanvoelen.

Droog en veel zon

Vrijdagmiddag start voor veel mensen het weekend met flink wat zonneschijn. In de nacht naar zaterdag koelt het flink af tot rond het vriespunt in het binnenland. Zaterdag overdag lost mist snel op en volgt er opnieuw een zonnige dag. ’s Middags is het 8 tot 10 graden en er waait een matige wind uit het oosten.

In de nacht naar zondag wordt landinwaarts opnieuw vorst verwacht, ook aan zee wordt het door de oostenwind koud met minima iets boven nul. Zondag start zonnig, maar in de middag drijven vanuit het noordoosten wolkenvelden ons land binnen. Het blijft wel droog bij maxima rond 7 graden. Net als zaterdag waait ook zondag een meest matige oostenwind, op de Wadden later mogelijk vrij krachtig.