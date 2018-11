OM: supportersgeweld op station afstraffen

Donderdag komen in totaal acht fans voor de rechter in Zwolle. Het Openbaar Ministerie dagvaardde alleen deze mannen voor openlijke geweldpleging omdat er tegen de andere aangehouden supporters onvoldoende bewijs is. De politie vermoedde dat de Deventenaren vanuit het station fans van PEC Zwolle wilden aanvallen. Eerder die dag werd een dergelijk treffen ook al voorkomen, aldus het OM. Door het geweld lag het treinverkeer in Zwolle enige tijd plat.

Het viertal, in de leeftijd van 26 tot 33 jaar, hoorde taakstraffen van 140 uur waarvan 40 uur voorwaardelijk tegen zich eisen.

De fans waren op de terugweg van een wedstrijd in Emmen en wilden via Zwolle naar Deventer. Supporters gingen met pvc-buizen ME’ers te lijf. In de trein die gereed stond richting Deventer werden ramen vernield. Daarop werd de trein leeggehaald en werden de fans aangehouden. Volgens een van de raadslieden zaten ze als ratten in de val. De supporters ontkennen geweld gebruikt te hebben. „We wilden gewoon overstappen en we hadden maar zes minuten”, zei een van hen.

De rechtbank doet op 29 november uitspraak.