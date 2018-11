Playmobil maakt weer Zwarte Pieten

In 2014 stopte het bedrijf daarmee, maar de fabrikant is onder druk van de winkeliers weer gaan produceren.

Ook het uiterlijk van Piet is onveranderd. Nog steeds met grote gouden oorringen en grote rode lippen.

Bol.com is een van de winkels die ze verkoopt. Vanaf een euro of achttien worden drie Pieten in een doosje geleverd. Inclusief zak en roe.

Fisher Price stopte in 2014 definitief met Zwarte Piet.

Volgens Het Laatste Nieuws is de hernieuwde produktie van de Zwarte Pieten ’eenmalig’. Zolang de voorraad strekt dus.

