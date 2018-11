’Italië lapt EU-regels aan z’n laars’

In deze begroting is o.a. een basisinkomen opgenomen voor de allerarmsten en gaat de pensioenleeftijd fors omlaag. Na Griekenland zitten we nu dus ook met een land als Italië opgescheept, die tegen alle begrotingsregels in maatregelen aankondigt die volledig haaks staan op hun wankele financiële positie. De Italianen weten het, lappen de afspraken bewust aan hun laars en sancties volgen er toch niet. Daar is de EU veel te laf voor. Wij steggelen hier ondertussen verder of de pensioenleeftijd op 67 jaar blijft of toch weer stijgt de komende jaren. Italië gaan we straks natuurlijk financieel helpen net als de Grieken, geruststellende gedachte daarbij is dat we alles terug krijgen. Tot op de laatste cent.

Jan Pronk, Beverwijk