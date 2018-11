Overlastgevers Warmond aangehouden

Burgemeester Carla Breuer zal één van de twee jongeren zodra hij weer vrijkomt direct een gebiedsverbod opleggen, meldt de gemeente Teylingen, waar Warmond onder valt. Hij zal zich voorlopig niet meer in het grootste gedeelte van Warmond mogen komen. Voor de andere persoon volgen in ieder geval consequenties naar aanleiding van het overtreden van het samenscholingsverbod.

Sinds afgelopen zomer veroorzaakt een groep jongemannen stelselmatig overlast op het recreatie-eiland. De overlastgevers, die in verwaarloosde bootjes bij het eiland overnachtten, bedreigden onder meer bewoners en voorbijgangers, dumpten afval in het water en veroorzaakten geluidsoverlast. Afgelopen zondag beschadigde een vuurwerkbom de toegangsbrug naar het gebied. Eerder deze maand raakte even verderop een woonbootbewoner gewond toen illegaal vuurwerk ontplofte voor zijn deur.

Naar aanleiding van de onrust in Warmond heeft de raad vervroegd besloten om de APV aan te scherpen. De overlastgevers krijgen van vrijdag 16 november 2018 tot donderdag 22 november 2018 de tijd om hun boot zelf weg te halen. Op 22 november 2018 haalt de gemeente de boten weg die door de booteigenaren niet zijn verwijderd. De kosten zijn voor de eigenaar.