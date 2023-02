Premium Het beste van De Telegraaf

Chinese topdiplomaat dinsdag naar Moskou Peking waarschuwt VS inzake oorlog Oekraïne: ’Stop met olie op het vuur gooien’

Door Cindy Huijgen

De Chinese buitenlandminister Qin Gang roept alle partijen in het conflict rond Oekraine op om het vuurtje Ⓒ ANP / AFP

Peking - Volgens de nieuwe Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang is de Chinese regering „erg bezorgd” dat het conflict in Oekraïne zo erg kan escaleren dat het „oncontroleerbaar” wordt. „Wij roepen bepaalde landen op om onmiddellijk te stoppen met olie op het vuur gooien”, aldus Qin in een toespraak.