Tijd tikt voor activiste die hek doorknipte: politie dreigt gezicht herkenbaar te tonen

Ⓒ ANP/ Politie

EINDHOVEN - De politie heeft op de eigen site een foto van een vrouw geplaatst die in maart een hek doorknipte bij een demonstratie van Extinction Rebellion op Eindhoven Airport. Het gezicht van de vrouw is nu nog niet herkenbaar in beeld, maar dat gebeurt alsnog als ze zich niet binnen een week bij de politie meldt, waarschuwt de politie.