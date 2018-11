’Banden met VS aanhalen’

„We hebben al vierhonderd jaar betrekkingen met de VS”, zegt CDA-Kamerlid Van Helvert. „We importeren jaarlijks voor 42 miljard euro uit de VS, exporteren voor 9 miljard. In het Congres is al een vriendschapsgroep voor Nederland, maar er is nog geen tegenhanger. Hoog tijd om die te beginnen.” De Amerikaanse ambassadeur Hoekstra heeft al aangegeven zo’n ’contactgroep’ te verwelkomen.

Momenteel kent de Tweede Kamer alleen contactgroepen met de buurlanden en met het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het betekent geregeld bezoek van parlementaire delegaties over en weer en bezoek aan de ambassadeurs. „Juist in onze contacten met Amerikaanse congresleden kunnen we zaken bespreken als kernwapens, de NAVO, en sancties tegen Iran.”

Het voorstel werd gedaan tijdens het debat over de begroting van Buitenlandse Zaken. Daar hield ook minister Blok een pleidooi voor het koesteren van de relatie met de Amerikanen, ook al is het presidentschap van Trump ’onorthodox’. „We staan zij aan zij met onze oudste en trouwste vrienden, waaronder de VS. Want om Erasmus aan te halen: ’Als je nieuwe vrienden maakt, houd dan de oude in ere’.”