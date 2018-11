Raad van State doet geen uitspraak Stint na beroep kinderopvang

De voorzieningsrechter bepaalde eerder dat de elektrische bolderkar terecht van de weg was gehaald. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De Raad van State doet vooralsnog geen uitspraak over de Stint. Kinderopvang Het Kinderstraatje in Almere was bij de raad in beroep gegaan tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter. Die bepaalde twee weken geleden dat de elektrische bolderkar terecht van de weg is gehaald in afwachting van de uitkomsten van een onderzoek naar de veiligheid van het voertuig.