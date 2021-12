80 uur taakstraf voor afsteken zwaar vuurwerk bij rellen Cambuur

Voetbalclub SC Cambuur uit Leeuwarden speelde zondag 21 november thuis tegen FC Utrecht. Vanwege de coronamaatregelen worden wedstrijden in het betaald voetbal momenteel zonder publiek gespeeld. Een menigte zorgde rond 20.00 uur buiten het stadion voor tumult. Burgemeester Sybrand Buma gaf een noodbevel af. De ME en bereden politie werden ingezet. Volgens de politie was er sprake van ’een regen van stenen en bierflessen’ en moesten agenten hun vuurwapen richten op relschoppers.

De 18-jarige man uit Harlingen was naar eigen zeggen niet naar het stadion gekomen om te rellen; hij wilde Cambuur steunen en toch iets meekrijgen van de wedstrijd. „Het vuurwerk was eigenlijk bedoeld voor thuis”, zei hij in de rechtbank in Leeuwarden. „Ik ben overgehaald om het af te steken.” De man had twaalf stuks Cobra 6 bij zich. Hij stak er een af „zonder erbij na te denken.” Naar eigen zeggen stond hij op een veilige afstand en niet te midden van een groep. „Een veilige afstand bestaat niet in zo’n chaos”, reageerde de rechter.

Volgens de rechter is er sprake van een poging tot toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Gezien de leeftijd en persoonlijke ontwikkeling van de man adviseerde de reclassering om het jeugdstrafrecht toe te passen. De rechter nam dit over. De man komt onder toezicht te staan en mag zich een half jaar lang niet in de buurt van het stadion vertonen. De straf komt grotendeels overeen met de eis van het OM. De officier van justitie had wel gevraagd om een hogere taakstraf, van 100 uur.

Dat de Harlinger een jeugdelftal leidt en een scheidsrechterscursus van de KNVB volgt, vindt de rechter verbazingwekkend. „Dit is een heel grote fout geweest”, aldus de man over zijn aanwezigheid bij de rellen. Een man van 21 uit Leeuwarden en een 19-jarige inwoner van Stiens staan maandag ook voor de rechter.