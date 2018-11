Vier actiegroepen bij landelijke sintintocht Zaanstad

De extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU) zegt met tientallen betogers aanwezig te zijn om Zwarte Piet een hart onder de riem te steken. De andere groep voorstanders heet ’Demonstratie VOOR Zwarte Piet Nationale Intocht Zaandam’. Bij de tegenstanders gaat het om de vooralsnog onbekende Opinnzwawidi en ’Inclusief Sinterklaasfeest Zaanstad’.

Burgemeester Jan Hamming nodigde mensen die willen betogen eerst uit voor een gesprek. De groepen waarmee de gemeente nu afspraken heeft gemaakt, lieten weten vreedzaam te protesteren en ze beloofden zich aan de voorschriften te houden. Wie zich niet heeft aangemeld -of zich niet wil aanmelden- wordt door de gemeente verwezen naar een locatie op grote afstand.

„De landelijke intocht van Sinterklaas is een evenement voor kinderen. Hun rechten vormen het uitgangspunt bij de maatregelen die we met de politie en het Openbaar Ministerie nemen om een ongestoord, feestelijk en veilig verloop van de intocht te waarborgen”, aldus de gemeente.

Langs de route worden twee vakken ingericht waar mag worden gedemonstreerd. Ze liggen ver uit elkaar: een op de Lagedijk en een aan de Leeghwaterweg. Zaanstad wil zo confrontaties voorkomen. De vakken zijn afgescheiden van plekken waar kinderen staan. Twee van de vier groepen, een voorstander en een tegenstander, hebben overigens aangegeven op ruime afstand van de route te willen staan.

Woensdag bepaalde de voorzieningenrechter dat de landelijke intocht niet hoeft te worden aangepast. Een belangengroep had in een kort geding tegen onder meer de gemeente Zaanstad en publieke omroep NTR geëist dat de intocht zonder de „racistische stereotypering” van Zwarte Piet zou plaatsvinden.

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) meldde zich niet aan in Zaanstad. De actiegroep liet eerder weten bij achttien andere, regionale sint-intochten te willen demonstreren, onder meer in Dokkum. De Friese stad was vorig jaar het decor van de landelijke intocht. Tegenstanders van Zwarte Piet, waaronder KOZP, werden toen op de A7 tegengehouden bij een wegblokkade die was opgeworpen door voorstanders van Zwarte Piet.