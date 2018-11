Duitsers kunnen Mannschaft niet meer aanzien

Er zijn pas 38.000 kaarten verkocht, terwijl de arena van Schalke 04 plek heeft voor 55.000 man. En het gaat om niets minder dan de Duitse uitschakeling uit Poule A van de Nations League.

„Dat heeft natuurlijk te maken met onze prestaties in de laatste zes maanden, die niet tevredenstellend waren„, laat manager Oliver Bierhoff op een persbijeenkomst zuurtjes weten.

De onderaardse prestatie bij het WK in Rusland met de allereerste uitschakeling in de voorronde zit onze oosterburen nog in het bloed. Het team van trainer Joachim Löw, de wereldkampioen van 2014, is aangeslagen. Het rampjaar 2018 met zes nederlagen kan zijn afscheid betekenen: „We weten dat we het hele jaar niet goed gespeeld hebben. We moeten weer aan de liefde van de fans werken„, aldus Löw droog.

Vanavond moet het Duitse elftal in Leipzig aantreden tegen Rusland, gastland afgelopen zomer. De voetbalbond DFB vreest ook daar lege rangen voor de toeschouwers. Van de 42.000 plekken zijn er tot vandaag volgens voetbalblad Der Kicker slechts 25.000 verkocht. Zo weinig Duitsers willen het nationale elftal dus zien.

In de Bondsrepubliek begrijpen ze de nieuwe Nations League nog niet helemaal. Dat gaf ook superster Marco Reus van Borussia Dortmund vandaag in een interview toe. Vanwege de onduidelijkheid blijven de fans mogelijk thuis. De schuld krijgt ook het grote sportaanbod op de publieke buis en betaalzenders: „Er loopt veel voetbal op televisie„, aldus Bierhoff. En de kaarten zijn volgens hem aan de prijzige kant.