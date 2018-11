Blokkeerfriezen: donaties statement tegen straffen

Afgelopen vrijdag werden de mensen die vorig jaar de A7 blokkeerden om anti-Zwarte Pietdemonstranten tegen te houden, veroordeeld tot taakstraffen. Boegbeeld Jenny Douwes kreeg 240 uur taakstraf en een maand voorwaardelijke celstraf. Het geld dat nu binnenstroomt via doneeractie.nl is bedoeld om een eventueel hoger beroep te betalen.

Volgens Van Prattenburg is het bedrag dat nu is opgehaald daarvoor ruim voldoende. Over een hoger beroep is nog geen besluit genomen. Geld dat overblijft krijgt in overleg met Douwes een andere bestemming.

De inzamelactie duurt nog tot zondag. Van Prattenburg verwacht dat de teller dan de twee ton is gepasseerd. Hij hoopt dat het aantal donaties de 10.000 haalt, omdat dit het statement nog extra kracht zal bijzetten. Donderdag waren er ruim 9700 donaties.