Eisen tot 20 jaar voor poging liquidatie crimineel ’Pjotr’ R.

R. werd door meerdere kogels geraakt en overleefde ternauwernood. Hij zat op het moment van de aanslag in zijn auto en belandde daarmee tijdens de schietpartij in een sloot.

De rechtbank veroordeelde de verdachten tot straffen van 12,5 tot twintig jaar. De opdrachtgever van de aanslag, Naoufal ’Noffel’ F. kreeg in april achttien jaar opgelegd.

Volgens het OM betreft de zaak „een buitencategorie” onderwereldgeweld. De verdachten vormden „een professioneel moordcommando”, dat op klaarlichte dag midden in een woonwijk toesloeg. Het commando bestond uit een driekoppig ’aanvalsteam’, verantwoordelijk voor de eigenlijke aanslag, en een ’sturingsteam’, dat het beoogde slachtoffer al geruime tijd in de gaten hield en de aanvallers aanstuurde.

De hoogste strafeisen zijn voor de de beide schutters, Atif M. (36) en Qio C. (29). Zij zijn in de ogen van het OM erger dan de andere drie, omdat zij „bereid en in staat zijn gebleken een voor hen wildvreemde man met grof geweld te doden”, zonder te weten waarom. „Ze hebben een opdracht aangenomen en die uitgevoerd”, aldus het OM.

De overige eisen waren dertien jaar en acht maanden, vijftien en zestien jaar. Een van de vijf verdachten, Alejandro P. (30), is nog steeds voortvluchtig.

Slachtoffer R. was een bekende in het criminele milieu. Hij zou een vertrouweling zijn geweest van de in 2011 geliquideerde ’topcrimineel’ Stanley Hillis.

Het hof doet uitspraak op 14 december.